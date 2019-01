Die Banker der nach Kapital suchenden Landesbank sollen laut Insidern in Frankfurt über den Stand des laufenden Bieterverfahrens berichten.

Die NordLB-Spitze soll Insidern zufolge bei der Europäischen Zentralbank über den Stand der angepeilten Teilprivatisierung berichten. Der Vorstand der nach Kapital suchenden Landesbank werde am Mittwoch in Frankfurt über das laufende Bieterverfahren mit Finanzinvestoren informieren, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei mit der Sache vertrauten Personen erfuhr.

Die NordLB solle bei der EZB über die bisherigen Bemühungen zur Stärkung ihres dünnen Kapitalpolstern Auskunft geben. Die Banker aus Hannover sollten zudem erläutern, welche Optionen es gebe, was wahrscheinlich sei und wie der weitere Fahrplan aussehe. Dabei dürften auch Szenarien einer Auffanglösung des öffentlich-rechtlichen Sektors und einer Abwicklung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...