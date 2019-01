Anlagen- und Maschinenhersteller streben stets nach höchster Effizienz. Das Maximum zu erreichen und dabei Ressourcen zu schonen und die Produktionszeiten durch immer effizientere Prozesse zu verkürzen und Stillstandzeiten zu vermeiden, sind hohe Ansprüche an die Gesamtanlage. Die Datenübertragung spielt hierbei eine große Rolle. Rotierende Plattformen wie Rundtakttische kommen aufgrund ihres vergleichsweise geringen Platzbedarfs häufig dort zum Einsatz, wo es bei Prozessen mit hoher Ausbringung und Effizienz um eine optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche geht. Die Vielzahl an Betriebsdaten einer Anlage müssen sicher und zuverlässig an die Anlagensteuerung übertragen werden. Neben reinen Betriebsdaten werden immer häufiger auch Umweltdaten wie Temperatur, Feuchte oder aber auch Schock und Vibrationen erfasst, übertragen und verarbeitet. Die Gesamtheit dieser Informationen ermöglicht eine Zustandsüberwachung der Anlage, welche die Anlagenverfügbarkeit des Endanwenders positiv beeinflusst.

Schleifringe für Industrie 4.0

Noch nie wurden so viele Daten in Anlagen und Maschinen übertragen. Dadurch steigen auch die Anforderungen an Schleifringe, die als Bindeglied zwischen stationären und rotierenden Anlagenteilen gelten. Durch Abschirmtechnologie gelingt es Kübler neben einer Leistungsübertragung bis 120 A, parallel mehrere Feldbus- und Ethernet-Kanäle störungsfrei und somit zuverlässig zu übertragen. Datenraten von 100 MB pro Sekunde bis hin zu 1 Gigabit pro Sekunde sind möglich. Um die Zustandsüberwachung im Sinne von Condition Monitoring zu ...

