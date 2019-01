Theresa Mays Scheidungsabkommen ist nach ihrer historischen Niederlage im Parlament tot. Für Bürger und Unternehmen hält die quälende Ungewissheit weiter an. Gibt es noch Hoffnung auf einen Kompromiss?

Eigentlich müsste Premierministerin Theresa May sofort zurücktreten. Noch nie seit 1924 hat eine britische Regierung eine derart vernichtende und demütigende Niederlage erlitten. 230 Abgeordnete, darunter 118 Tories und die Verbündeten von der nordirisch-protestantischen DUP, stimmten gegen Mays Scheidungsabkommen mit der EU, dem zentralen Projekt ihrer zweieinhalbjährigen Amtszeit. Viele Monate lang hatte sie mit Brüssel gerungen, herausgekommen war schließlich ein 585 Seiten dicker Vertragsentwurf. Doch der ist nun wohl Makulatur.

Zurücktreten wird die Premierministerin dennoch nicht. Zumindest nicht freiwillig. Am heutigen Abend muss sie sich im Parlament einem Misstrauensvotum stellen, beantragt von Oppositionschef Jeremy Corbyn. Doch weil selbst die hartgesottenen Brexitiers unter den Tories und die DUP-Abgeordneten, die ihre Minderheitsregierung tolerieren, der angeschlagenen Regierungschefin bereits ihre Unterstützung zusicherten, steht das Ergebnis eigentlich schon fest: May wird bis auf weiteres im Amt bleiben. Leider.

Sie muss bis Montag einen Plan B vorlegen, um einen chaotischen, ungeregelten EU-Austritt doch noch zu verhindern. Spätestens sieben Sitzungstage später - also am 31. Januar - muss die Regierung über diesen Alternativentwurf abstimmen lassen. Die Abgeordneten könnten ihn abändern und eine engere Anbindung an die EU fordern oder sogar ein zweites Referendum. May kündigte jedenfalls an, sollte sie den Misstrauensantrag überstehen, wolle sie sich mit Vertretern aller Parteien treffen, um nach einem Ausweg zu suchen. Herauszufinden, welche Änderungen nötig seien, um die Zustimmung des Parlaments doch noch zu ermöglichen. Im Prinzip klingt das gut, auch wenn diese ...

