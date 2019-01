Der gescheiterte Brexit-Deal, frische Quartalszahlen sowie ein neuer Bericht über die Lage der Weltwirtschaft werden Anleger heute umtreiben.

Miese Stimmung in London heißt nicht gleich miese Stimmung an der Börse. Theresa May hat in der Abstimmung über den Brexit-Deal zwar eine herbe Niederlage erlebt, aber für den Dax könnte es heute dennoch bergauf gehen.

Die Vorzeichen sind gut: Der Dax hat am Dienstag bei 10.995 Punkten auf einem Jahreshoch eröffnet und schloss mit 10.891 Punkten 0,33 Prozent höher als am Montag. Bei Brokern, die den Dax vorbörslich handeln, notiert der Deutsche Leitindex am Mittwochvormittag ebenfalls leicht im Plus.

1 - Parlament hat über Brexit-Deal abgestimmt

Eine deutliche Mehrheit im Unterhaus hat den Brexit-Deal der britischen Premierministerin Theresa May mit der EU abgelehnt. Um 230 Stimmen verfehlte sie die Mehrheit bei der Abstimmung. Damit übertraf sie selbst die düstersten Prognosen. Hierauf könnte der Dax zum Handelsauftakt reagieren. Ob und wie Reaktionen ausfallen, bleibt allerdings abzuwarten. Denn eine Niederlage Mays war an den Märkten bereits erwartet worden und könnte bereits eingepreist sein. Mit einer derart deutlichen Niederlage hatten die meisten Anleger zwar vermutlich nicht gerechnet. Doch die Richtung der Erwartungen stimmt. Vorbörslich notiert der Dax sogar etwas höher - was nicht für großen Unmut an der Börse spricht.

2 - Vorgaben aus den USA

Ein neues Konjunkturprogramm Chinas hat am Dienstag die US-Börsen gestützt. Die Regierung in Peking plant, mit Steuer- und Abgabesenkungen die Wirtschaft anzukurbeln. Die Anleger an der Wall Street nahmen dies positiv auf. Zuversicht verbreiteten auch optimistische Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Zollstreit mit dem Land. Vom Brexit-Votum in London zeigten sich die Börsianer in Übersee kaum beeindruckt.

Bei den Einzelwerten blickten die Anleger vor allem auf die Bankenbranche. JP Morgan konnte seinen Rekordlauf mit einem Gewinn im viertel Quartal von 7,1 Milliarden Dollar zwar fortsetzen. Die Erlöse betrugen im selben Zeitraum 26,1 Milliarden Dollar. Experten hatten allerdings mehr erwartet. Nach einem schwachen Auftakt drehten die Aktien der Bank 0,7 Prozent ins Plus. Die Aktien von Wells Fargo fielen um mehr als 1,5 Prozent, weil bei dem Geldhaus m abgelaufenen Quartal Einnahmen und Gewinn schrumpften.

Die US-Börsen haben am Dienstag im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,7 Prozent auf 24.065 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 1,1 Prozent auf 2.610 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 7.023 Punkte.

3 - Vorgaben aus Asien

An der Börse in Tokio hat die Absage an den Brexit-Deal im britischen Unterhaus für Unsicherheit gesorgt. Händler verweisen zudem auf Gewinnmitnahmen. Der Leitindex Nikkei fiel bis zum Mittag um knapp ein Prozent auf 20.351 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,7 Prozent auf 1532 Zähler.

Am Devisenmarkt in Fernost konnte das britische Pfund seine Gewinne vom Vorabend weitgehend behaupten, als es nach der Ablehnung des Brexit-Deals um einen US-Cent auf über 1,28 Dollar nach oben schnellte. Der Euro notierte leicht schwächer ...

