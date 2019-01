Der Finanzinvestor Apollo Global Management will sich offenbar den US-Aluminiumkonzern Arconic einverleiben. Und zwar für mehr als 10 Mrd. $. Laut Insiderwissen will Apollo zwischen 21 und 22 $ je Aktie zahlen - noch in dieser Woche wird das Geschäft dann wohl auch bekanntgegeben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info