Die Niederlage Mays hat die Anleger kaum überrascht. Schlechte Stimmung in London bedeutet also nicht unbedingt schlechte Stimmung an den Märkten. Doch das könnte sich ändern.

Die Reaktionen der Medien auf den Brexit-Deal sind eindeutig: Dass die britische Premierministerin Theresa May mit ihrem mit der EU ausgehandelten Deal scheitern würde, überraschte kaum, die Höhe ihrer Niederlage im britischen Parlament dagegen schon. Die Märkte aber lässt der abgeschmetterte Deal bisher kalt. "Es hat den Anschein, als seien Händler und Investoren gut vorbereitet gewesen", sagte Chefstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets.

Der Dax notierte zuletzt auf vorbörslichen Handelsplattformen sogar leicht höher als am Vortag. Der britische Leitindex FTSE 100 wurde kaum verändert taxiert. Die Bewegungen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen, da Händler mit diesem Ergebnis bereits gerechnet hatten.

Pfund schnellte kurzzeitig in die Höhe

Größere Schwankungen gab es vor und nach der Abstimmung vor allem beim britischen Pfund. Nach der Ablehnung des Brexit-Deals schnellte das Pfund um einen US-Cent auf 1,28 Dollar nach oben. Mittlerweile hat sich die Lage aber beruhigt. Die britische Währung notiert zum US-Dollar in etwa wieder auf dem Stand von vor dem Brexit-Votum. "Das zeigt, wie unsicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...