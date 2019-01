Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre, Lesen Sie im folgenden Link die heute veröffentlichte ASX Meldung von Jadar Lithium Limited (ASX: JDR, FRA: R1E): Aktueller Stand der geplanten Übernahme österreichischer Lithiumexplorationskonzessionen neben dem erfolgreichen Projekt in Wolfsberg WICHTIGSTE ECKDATEN Jadar hat die Übernahme von 80% der Besitzanteile an Lithiumexplorationskonzessionen in Österreich beinahe abgeschlossen Zwei Explorationsgebiete mit 99 Lizenzen, sogenannten Freischürfen Die Lizenzen umgeben die Wolfsberg Lithiumlagerstätte von European Lithium Limited Attraktive Explorationsaktiva, die die bestehenden europäischen Projekte ergänzen Strategische Lage für europäische Hersteller, die Lithium verwenden ...

