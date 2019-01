(shareribs.com) Chicago 16.01.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Dienstag teils deutlich leichter. Die Sojabohnen rutschten weiter ab, aber auch für Mais ging es erneut nach unten. März-Mais verlor 7,25 Cents auf 3,7125 USD/Scheffel. Maia folgte am Dienstag den Sojabohnen nach unten und wurde dabei auch belastet vom festeren US-Dollar und neuen Zweifeln hinsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...