Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Cancom 6.18% Aktiencheck (EUROBORN): Cancom - ein Chancentitel, Kursziel in 1 - 2 Jahren 50€. Die IT-Branche ist somit als Chance und Freenet als Dividendentitel vertreten. (15.01. 21:35) >> mehr comments zu Cancom: www.boerse-social.com/launch/aktie/cancom_se freenet 1.81% Aktiencheck (EUROBORN): Freenet kommt als langfristiger Dividendentitel ins Wikifolio, Kursgewinne werden in nächster Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...