Wie erwartet hat das britische Parlament den mit der EU ausverhandelten Brexit-Deal abgelehnt, etwas deutlicher als im Vorfeld angenommen. Es gibt jetzt eine Reihe von Optionen, vom harten No-Deal-Brexit über Nachverhandlungen und Verschiebung des Austritts bis zu einem eher unwahrscheinlichen neuen Referendum. An den Märkten hinterliess diese Entscheidung kaum Spuren. Die europäischen Börsen erhielten am gestrigen Handelstag Unterstützung durch positive Daten aus China, die Regierung in Peking will offenbar der schwächelnden Wirtschaft mit umfangreichen Steuersenkungen unter die Arme greifen. Die wichtigsten Indices konnten allesamt in positivem Territorium schliessen. In der Branchenübersicht schlug sich der Sektor der Medizinunternehmen am besten ...

