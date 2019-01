- Britisches Parlament lehnt Brexit-Deal von May deutlich ab- Abwärtsrisiken könnten Erholung bei Aktien erschweren- EURUSD unter Druck und testet 1,14er Marke- DE30 hält sich wacker und eröffnet höherDas britische Parlament lehnte bei der gestern Abend stattfindenden Abstimmung den Brexit-Deal von Theresa May ab. Das Ergebnis war mit 432 zu 202 Stimmen mehr als deutlich und repräsentiert die größte Niederlage der Regierung bei Abstimmungen im Unterhaus (House of Commons) seit 1924. GBPUSD schloss auf der Höhe seines Eröffnungskurses, erlebte jedoch einen turbulenten Handelstag. Nach einem Tageshoch bei 1,2914 am frühen Morgen erfolgte eine Abwertung, die im Vorfeld der Abstimmung weiter fortgesetzt wurde und um 20:38 Uhr bei 1,2702 ...

