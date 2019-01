• Mit der offiziellen Jahresbilanz ehrt das Börse Social Network die Besten an der Wiener Börse. Wien. Worum geht es bei den Number One Awards? Mit der offiziellen Jahresbilanz holt das Börse Social Network nicht nur die Top-Performer, zB bei Aktien, vor den Vorhang; zentraler Gedanke der "Number One Awards" ist es seit 2014, auch - oft unbedankte - große Hintergrund-Champions am Wiener Kapitalmarkt zu prämieren. Zum Beispiel jene, die sich in der Liquiditätsbereitstellung engagieren. Seit dem Jahr 2016 ist Weber & Co. Sponsor der Award-Serie. "Und das mit großer Freude", sagt Rechtsanwalt und Partner Christoph Moser. "Engagierten Personen und Unternehmen, die mit Herzblut das Thema Börse ...

