Number One Mittelstandsinvestor https://boerse-social.com/numberone/2018 Die Rosinger Group bleibt das aktivste österreichische Mittelstands-Haus dieser Zeit. Damit gibt es den 5. Sieg in 5 Jahren Number One Awards in der Kategorie "Special Award Mittelstandsinvestor", bei der es uns um die Schnittmenge Mittelstandsinvestments, PE und Wiener Börse geht. Eine Schnittmenge, die ab 2019 mit dem neuen direct market plus zusätzliche Bedeutung bekommen wird. Die Rosinger Group ist Direct Funding Partner und Capital Market Coach und zB bei der bereits geouteten startup300 AG tätig. 2018 war für Firmenchef Gregor Rosinger u.a. ein Jahr der Events: Man machte den "Innovationssprung" in der Wiener Börse sowie ...

