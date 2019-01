Number One Nachhaltigkeit https://boerse-social.com/numberone/2018 Nach der Ehrung zum besten ATXPrime-Wert 2016 gibt es in 2018 eine zweite Ehrung für die Lenzing AG. Und zwar als nachhaltigstes Unternehmen an der Wiener Börse. Hier beziehen wir uns auf das Ratingmodell des VÖNIX-Index, das rund 100 Kriterien nutzt. VÖNIX? Der Index beinhaltet jene an der Wiener Börse notierten heimischen Unternehmen, die hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten und Leistungen führend sind. Lenzing ist ein VÖNIX-Member seit dem ersten Tag. Die genannten Kriterien werden je nach Branche und regionaler Struktur gewichtet. So haben beispielsweise Umweltfaktoren für Industrieunternehmen eine höhere Bedeutung als für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...