Number One Structured Products https://boerse-social.com/numberone/2018 Laut Wiener-Börse-Webpage entfallen bei den Zertifikaten aktuell 3305 von 5793 (57%) auf Produkte der RCB. Bei den Optionsscheinen sind es sogar 98 Prozent, 1798 von 1823 gelisteten Produkten. Damit ist das Team von Heike Arbter im 5. Jahr der Number One Awards zum 5. Mal Sieger bei den Structured Products als größter Emittent an der Wiener Börse. Die Auszeichnung reiht sich in eine lange Liste ein: 12x in Folge war man bester Emittent beim Zertifikate Award Austria und hat dazu dutzende Kategorie-Wertungen abgeräumt. Bei den Structured Products Europe Awards wurde man 7x "House of the Year". Capital Finance International wiederum zeichnete die RCB erst im Oktober 2018 als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...