Number One Handelsvolumen https://boerse-social.com/numberone/2018 Die Number One beim Handelsvolumen ist im 5. Jahr der Number One Awards zum 5. Mal die Erste Group. 2018 erfolgte dies mit größerem Abstand als zuletzt und mit einem neuem Langjahresrekordwert für eine Einzelaktie. Fast 13,2 Mrd. Euro wurden im abgelaufenen Jahr in Erste Group Aktien umgesetzt, damit kommt man auf rund 19 Prozent des Gesamtvolumens in österreichischen Aktien. Im Jahr 2017 waren das noch 16 Prozent und ein Gesamtwert von 11 Mrd. Euro gewesen. Die Erste Group ist damit seit vier Jahren über zehn Mrd. Euro Handelsvolumen (und das stets als einziger Titel in Österreich), 2015 war das Überspringen übrigens erst am letzten Handelstag des Jahres gelungen. Die Nr. 2 im ...

