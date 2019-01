Number One Aktie im ATX Prime https://boerse-social.com/numberone/2018 Mit einem Plus von 84,86 Prozent ist der Verbund 2018 die dominierende Aktie gewesen. Das Rennen um den Top-Performer im ATX wurde dabei erst mit September-Verfall spannend, als Do&Co in den ATX aufgenommen wurde. Mitte November lagen die beiden Head-to-Head, Do&Co dabei sogar kurz vorne, letztendlich wurde der Caterer mit +71,11 Prozent die klare Nr. 2 in ATX und ATXPrime, denn sonst schafften es außer CA Immo und Flughafen Wien (am letzten Handelstag ins Plus gedreht) nur zwei weitere Titel aus dem ATXPrime 2018 in positives Terrain. In Summe gab der ATX 19,72 Prozent ab, voestalpine war mit 47,64 Prozent Minus das Schlusslicht. Die Performance des Verbund verstärkt sich noch, wenn man ...

