Zur Schau getragenes Entsetzen in Berlin und Brüssel - demonstrative Gelassenheit an den Finanzmärkten. Theresa May ist mit ihrem Vertragswerk gescheitert und muss sich der Vertrauensfrage stellen. Die Brexit Hängepartie geht weiter. Börsianer reagieren absolut cool. Der Dax startet freundlich, nach guten Vorgaben aus USA und ruhigem Handel in Asien. Auch die Börse in London startet fester. Selbst bei den Währungen Euro, Pfund und Dollar heißt es: Still ruht der See. Netflix Aktien haben kräftig zugelegt. In New York ging es sechs Prozent in die Höhe. Der Streaming-Dienst hatte die Preise für Kunden in den USA erhöht. Schlechte Nachrichten kommen aus dem Nebenwertesegment vom Online-Möbelversender Home24, der im vergangenen Jahr weniger umgesetzt hat Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß