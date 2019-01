Die Beleuchtung eines Hangars für die Flugzeugwartung ist anspruchsvoll und kostenintensiv. In einem Hangar treffen sehr hohe Anforderungen an die Beleuchtungsstärke auf enorme Deckenhöhen. Die Montagepunkte der Leuchten sind nur schwer zu erreichen, so dass im Falle eines Ausfalls ein Hubsteiger benötigt wird. Vor allem aber dürfen während der Zeit des Wechsels keine Flugzeuge unter den Leuchten stehen, da die Gefahr von Beschädigungen durch herabfallende Teile zu groß ist.

Die Haitec Aircraft Maintenance GmbH zählt zu den führenden Wartungs- und Instandhaltungsunternehmen der Luftfahrtbranche und bedient eine Vielzahl namhafter Fluggesellschaften aus der ganzen Welt. In Frankfurt-Hahn sind mehr als 450 hochqualifizierte Mitarbeiter tätig, um jedes kleinste Detail einer Maschine zu beleuchten. Ständige Checks nach den strengen Regularien der Luftfahrtbranche sind Voraussetzung dafür, dass Maschinen eine Flugerlaubnis erhalten. Die Hangars von Haitec bieten Kapazitäten bis hin zu Flugzeugen vom Typ A380 ...

