Der Hersteller von Drucklösungen für Verpackungsprozesse Hapa reagiert auf die Herausforderungen der Verpackungsdruckbranche mit der Entwicklung des Web 4.0, ein digitales UV-Drucksystem für den hochauflösenden Druck auf Rollenmaterialien. Das speziell für die Bedürfnisse und die hohen Anforderungen der Pharmabranche ausgelegte Inhouse-Drucksystem hat sich in kürzester Zeit im Markt etabliert.

Einstieg in die Welt von Pharma 4.0

Bereits in der Entwicklungsphase erhielt das Web 4.0 große Aufmerksamkeit. Im Jahr 2017 als Proof of Concept auf der Pack Expo in Las Vegas vorgestellt, stand das System sofort im Mittelpunkt des Interesses. Das Feedback und die damit verbundenen Bedürfnisse von Kunden und Interessenten bezüglich Industrie 4.0, Bedienbarkeit, Ergonomie und verbesserter Maschinenverfügbarkeit für weniger ungeplante Stillstandszeiten im Produktionsbetrieb ließ Hapa in die Weiterentwicklung des Web 4.0 einfließen.

Auf der Interpack 2017 ...

