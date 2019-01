Allergy Therapeutics gibt Update zur Geschäftsentwicklung und Publikationstermin des vorläufigen Halbjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018/2019 bekannt DGAP-News: Allergy Therapeutics plc / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Allergy Therapeutics gibt Update zur Geschäftsentwicklung und Publikationstermin des vorläufigen Halbjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018/2019 bekannt 16.01.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Allergy Therapeutics gibt Update zur Geschäftsentwicklung und Publikationstermin des vorläufigen Halbjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018/2019 bekannt Umsatz wächst weiterhin stark Starke Liquiditätsposition dank anhaltend guter Entwicklung Worthing, UK, 16. Januar 2019 - Allergy Therapeutics plc (AIM: AGY), ein Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffe und Muttergesellschaft des deutschen Allergiespezialisten Bencard Allergie GmbH, gibt heute ein Update zur Geschäftsentwicklung für die zum 31. Dezember 2018 endenden sechs Monate. Die Gesellschaft wird ihr Halbjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018/2019 am 6. März 2019 bekanntgeben. Finanzen Das Unternehmen entwickelt sich im Rahmen der Erwartungen des Vorstands. Die Umsätze für die zum 31. Dezember 2018 endenden sechs Monate werden voraussichtlich bei 46,7 Mio. GBP (2017: 42,2 Mio. GBP) liegen. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 10,6% sowohl auf berichteter Basis als auch auf Basis konstanter Wechselkurse. Hauptträger des starken Umsatzes sind Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. Trotz des Rückrufs aller bakteriellen Produkte konnte das Unternehmen auch im spanischen Markt weiterhin gutes Wachstum erzielen. Hinsichtlich der einzelnen Produktgruppen wird das Wachstum vor allem von den aluminiumfreien Ultra-Kurzzeit-Immuntherapien, d.h. den MPL(R)-wirkverstärkten Allergieimpfstoffen der Unternehmensgruppe, sowie den MCT(R)-adsorbierten Hausstaubmilbenimpfstoffen und der Immuntherapie gegen Bienen- bzw. Wespengiftallergie getrieben. In Deutschland1 gewinnt die Gesellschaft weiter Marktanteile und führte im Oktober 2018, dem saisonal stärksten Monat des Jahres für das Unternehmen, den Markt das zweite Jahr in Folge mit Spitzenumsätzen2 an. Der Liquiditätsbestand belief sich Ende Dezember 2018 auf 31,6 Mio. GBP (31. Dezember 2017: 25,8 Mio. GBP). Update zu zulassungsrelevanten Themen Die Unternehmensgruppe macht weiterhin gute Fortschritte hinsichtlich des Scale-ups des ausgelagerten Herstellungsprozesses des derzeit in Entwicklung befindlichen Impfstoffs zur Behandlung von Erdnussallergien sowie der Phase-I-Studie mit einem MCT(R)-adsorbierten Hausstaubmilbenimpfstoff. So ist der Start der klinischen Studien mit der Impfung gegen Erdnussallergie für 2019 geplant und Daten der Phase-I-Studie mit dem MCT(R)-adsorbierten Hausstaubmilbenimpfstoff werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 vorliegen. Wie im Dezember 2018 angekündigt, werden die Top-Line-Daten der Phase-III-Studie B301 mit dem MPL(R)-wirkverstärkten Allergieimpfstoff zur allergenspezifischen Immuntherapie bei Birkenpollenallergie im ersten Quartal 2019 bekannt gegeben. Treffen mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) sowie dem deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel PEI (Paul-Ehrlich-Institut) zu den Studien mit dem subkutanen MPL(R)-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoff des Unternehmens sind für das erste Quartal 2019 geplant. Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics, kommentierte: "Im Einklang mit unserer mittel- und langfristigen Strategie konnte Allergy Therapeutics auch in dieser Geschäftsperiode weiterhin ein Umsatzwachstum verzeichnen und Marktanteile hinzugewinnen. Auch hinsichtlich der Entwicklung unserer klinischen Pipeline konnten wir gute Fortschritte erzielen und erwarten in der ersten Jahreshälfte 2019 eine Reihe wichtiger Meilensteine für die Unternehmensgruppe. Wir sehen weiterhin Dynamik in unserem Geschäft und freuen uns darauf, unsere Zwischenergebnisse bekannt zu geben." Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung. Über Allergy Therapeutics Allergy Therapeutics ist ein international agierendes Biotechnologieunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer Erkrankungen spezialisiert ist, mit bereits vermarkteten Produkten. Dazu gehören Immuntherapien zur kausalen Behandlung von Allergien. Die Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in über 20 Ländern. Die breite Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst Allergen-spezifische Impfstoffe (Allergieimpfstoffe) zur Behandlung von Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur Behandlung von Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur Verbesserung von Impfstoffen in anderen klinischen Bereichen jenseits des Allergie-Kerngeschäfts führen sollen. Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter, notiert an der Londoner Wertpapierbörse (AIM: AGY) und hat während der letzten 18 Jahre, seit dem Spin-off von GSK, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10% aufrechterhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.allergytherapeutics.com Über Bencard Allergie GmbH Bencard Allergie GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft des internationalen forschenden Unternehmens Allergy Therapeutics, ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich sehr erfolgreich auf das zukunftsorientierte Marktsegment Allergie ausgerichtet hat. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum von Therapeutika und Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik sowie frei verkäufliche Synbiotika. Aktuelle Forschungsaktivitäten umfassen die Entwicklung von weiteren innovativen Adjuvantien, z.B. Virus-like-Particles (VLP) durch Bencard Adjuvant Systems, ein Allergomics-Programm zur molekularen Allergencharakterisierung sowie die Entwicklung neuer, patientenfreundlicher Therapiekonzepte bei perennialen (ganzjährig auftretenden) Allergien. Mit dem breiten Produktportfolio und den umfangreichen zukunftsgerichteten Forschungsaktivitäten ist Bencard Allergie aktuell und in der Zukunft ein kompetenter Partner in der Allergologie. Das über 80-jährige fundierte Know-how der Gesellschaft in der Allergieforschung sorgt für ein stetiges Wachstum mit einem positiven Ergebnis. Mehr unter www.bencard.com. Quellen: 1Insight Health Daten November 2018 2Inisght Health Daten Oktober 2018 16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 