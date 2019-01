Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, erwartet einen Goldpreis von über 1300 Dollar. Weil die Saudis die Produktion drosseln, werde auch Öl teurer werden.

WirtschaftsWoche: Herr Weinberg, Silber gilt als kleiner Bruder des Goldes. Momentan sieht Silber im Vergleich zu Gold so günstig aus wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr.Eugen Weinberg: Rein formal ist das richtig. Und außerhalb von Krisenzeiten hat der Silberpreis in der Regel einen größeren Hebel nach oben als der Goldpreis. Allerdings hat der Abschlag bei Silber auch einen Grund. Anders als Gold ist Silber ein kurzfristiges Spekulationsobjekt und keine langfristige Krisenversicherung. Momentan zieht der Goldpreis den Silberpreis nach oben.

Derzeit kaufen viele Finanzanleger Silber-Futures. Noch im Herbst vergangenen Jahres war Silber deutlich weniger gefragt. Woher kommt der Stimmungswandel?Ende des dritten Quartals 2018 sind Anleger bei Silber extrem pessimistisch geworden. Dieser Pessimismus ging in den letzten Monaten zurück weshalb die Preise wieder gestiegen sind. Allerdings sind es eher kurzfristige Spekulationen. Die Silber-ETF-Anleger haben ihre Bestände zuletzt eher weiter abgebaut. Was im Anlagemarkt passiert ist deshalb so interessant, weil die Aktivitäten dort den Preis stärker bewegen als die deutlich größere Industrienachfrage. Der Bedarf der Industrie schwankt von Jahr zu Jahr nur um wenige Prozente. Im Anlagemarkt dagegen schwanken die Zu- und Abflüsse dagegen deutlich stärker. Ohnehin wurde Silber bei ...

