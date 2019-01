Die Zalando-Aktie hat Ende letzten Monats ein Jahrestief bei etwa 22,1 Euro markiert und befindet sich seitdem in einer Aufwärtsbewegung. Gestern hat die Aktie erneut fast 1,5 % an Wert zugelegt und notiert aktuell bei 26,89 Euro. Direkt unter dem Kurs liegt der GD (38), der dem Kurs bereits am Montag als Unterstützung diente. Die beiden anderen Durchschnitte liegen über dem Kurs und stellen Widerstände dar.

Chartbild im Fokus: Kurs weit oben im Bollinger Band!

In den letzten Monaten ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...