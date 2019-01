In Frankreich, Spanien, Italien und den USA blieb die Nachfrage nach BMW-Motorrädern in etwa stabil. In Indien, China und Brasilien wuchs sie dagegen stark an.

Die stark wachsende Nachfrage nach BMW-Motorrädern in Indien, China und Brasilien hat dem Münchner Unternehmen im vergangenen Jahr den achten Absatzrekord in Folge beschert. Die Verkäufe stiegen insgesamt um 0,9 Prozent auf 165.566 Motorräder, wie BMW am Mittwoch in München mitteilte.

Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...