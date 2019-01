Doch kein Chefwechsel bei Santander: Weil die Kosten für den ausstehenden Bonus von Investmentbanker Andrea Orcel bei der UBS zu hoch sind, zieht die spanische Großbank ihre Ernennung zurück.

Der frühere UBS-Investmentbankchef Andrea Orcel wird nicht Chef der größten spanischen Bank Santander. Die beiden Seiten hätten sich nicht auf eine Entschädigung für den Manager einigen können, erklärte Santander am Dienstagabend. Dabei ging es um Vergütungen, die die UBS Orcel in den vergangenen sieben Jahren zugesprochen hatte, er aber erst in Zukunft ...

