Die Scheidung von Amazon-Chef Jeff Bezos sollte nicht nur Milliardären eine Lehre sein. Auch Mittelständler und kleinere Betriebe können unter einer Trennung in der Geschäftsführung leiden. Wie man vorbeugen kann.

Frau Maetksche-Biersack, was hätten Sie Amazon-Gründer Jeff Bezos geraten, wenn er vor seiner Hochzeit zu Ihnen gekommen wäre?Einen Ehevertrag abzuschließen - denn der regelt die Aufteilung des Vermögens im Falle einer späteren Scheidung. Das funktioniert allerdings nur, wenn die betreffende Rechtsordnung derartige Eheverträge überhaupt anerkennt, was gerade in den angelsächsischen Jurisdiktionen problematisch ist.

Bezos hat Amazon aber erst nach seiner Hochzeit gegründet.Ja, deshalb war die Notwendigkeit eines Ehevertrags bei der Heirat womöglich noch nicht so offensichtlich. Spätestens nach der Unternehmensgründung hätte der Ehevertrag jedoch nachgeschoben werden müssen.

Gäbe es einen Rat, den Sie Bezos noch heute geben können, um seine Firma aus der Scheidung rauszuhalten?Ohne Mitwirkung der Ehefrau wird das schwierig. Hier braucht Bezos jetzt besonderes Verhandlungsgeschick, damit sich die Ehefrau auf eine neue vertragliche Regelung einlässt. Juristen nennen das Scheidungsfolgenvereinbarung.

Was regelt die?Die Vermögensauseinandersetzung, und mit ihr wird das Unternehmen aus der Scheidung herausgehalten. Im Falle Bezos reden wir ja ...

