Der aktuelle Risikobericht des Weltwirtschaftsforums erkennt zunehmende globale Gefahren, vor allem ökologische - aber keinen gemeinsamen Willen, sie zu meistern.

Extremwetterereignisse, Versagen im Kampf gegen den Klimawandel und bei der Anpassung, Naturkatastrophen, Datenkriminalität, Cyber-Attacken, menschengemachte Umweltkatastrophen, umfangreiche unfreiwillige Migration: Das sind nur die wahrscheinlichsten globalen Risiken, die der aktuelle "Global Risk Report" des Weltwirtschaftsforums (WEF) auflistet.

Zuversicht und Optimismus sucht man in dem von WEF-Präsident Børge Brende, einem früheren norwegischen Umwelt- und Wirtschaftsminister, in London vorgestellten Bericht weitgehend vergeblich. Die Tonalität erinnert eher an die Alarm-Rufe von Umweltschutz-Organisationen und Klimaforschern. "Schlafwandelt die Welt in eine Krise?" Mit dieser Suggestiv-Frage beginnt die 107-seitige Studie. "Die Globalen Risiken nehmen zu, aber der kollektive Wille, sie zu bekämpfen, schwächt sich ab. Stattdessen nimmt die Spaltung zu." Eine der Kapitelüberschriften lautet: "Out of Control" (Außer Kontrolle), eine andere: "Fight or Flight" (Kampf oder Flucht).

Den Klimawandel und damit verbundene Risiken halten die Autoren, beziehungsweise 916 befragte Führungspersonen und Meinungsmacher aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Zivilgesellschaft nicht nur für besonders wahrscheinlich, sondern auch für besonders zerstörerisch - übertroffen nur vom drohenden Einsatz von Massenvernichtungswaffen. "Von allen Risiken ist es bei der Umwelt am offensichtlichsten, dass die Welt in eine Katastrophe schlafwandelt", heißt es in der Studie. ...

