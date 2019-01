Unterföhring (ots) - - Die Sky Experten Lothar Matthäus, Didi Hamann, Christoph Metzelder und Reiner Calmund prognostizieren den Meister, die internationalen Plätze und die Absteiger



- Als einziger Sky Experte traut Didi Hamann Bayer Leverkusen die Qualifikation für die UEFA Champions League zu, nur Lothar Matthäus erwartet Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League



- Matthäus und Hamann sehen Hannover 96 auf Platz 17, Metzelder und Calmund glauben, dass Düsseldorf wieder runter muss



Sie sind die Gesichter der Bundesliga bei Sky: Lothar Matthäus, der regelmäßig das "Krombacher Topspiel der Woche" analysiert, Christoph Metzelder und Reiner Calmund, die an jedem Wochenende den Samstagnachmittag bestreiten, und Didi Hamann, der immer die Sonntagsspiele begleitet. Die Sky Experten prägen mit ihren Einschätzungen und Meinungen die Live-Übertragungen von Sky. Kurz vor Beginn der Bundesliga-Rückrunde haben die Sky Experten ihre Einschätzung abgegeben, welcher Verein am Ende Meister wird, wer sich die Plätze im internationalen Wettbewerb sichern kann und wer in die 2. Bundesliga absteigen muss.



Ganz oben und ganz unten herrscht große Einigkeit: Alle vier glauben daran, dass der BVB den Vorsprung ins Ziel bringt und am Ende Deutscher Meister wird. Auch mit dem FC Bayern auf Platz zwei und RB Leipzig auf Platz drei sind sich die Sky Experten einig. Gleiches gilt für den letzten Tabellenplatz, auf dem alle den 1. FC Nürnberg erwarten.



Bei der Vergabe des vierten Platzes, der noch zur Teilnahme an der UEFA Champions League berechtigt, weicht Didi Hamanns von der Meinung seiner Kollegen ab: Während die übrigen drei an Borussia Mönchengladbach glauben, traut der Champions-League-Sieger von 2005 Bayer Leverkusen unter dem neuen Trainer Peter Bosz in der Rückrunde eine Aufholjagd zu.



Bei der Frage nach dem zweiten Absteiger und dem Relegationsteilnehmer, sind die Meinungen geteilt: Während Reiner Calmund und Christoph Metzelder Fortuna Düsseldorf auf Platz 17 und Hannover 96 in der Relegation erwarten, sehen es Lothar Matthäus und Didi Hamann genau umgekehrt.



Die Sky Experten-Einschätzungen im Detail:



Lothar Matthäus:



1. Borussia Dortmund



2. FC Bayern München



3. RB Leipzig



4. Borussia Mönchengladbach



5. Bayer 04 Leverkusen



6. Eintracht Frankfurt



---------



16. Fortuna Düsseldorf



17. Hannover 96



18. 1. FC Nürnberg



Didi Hamann:



1. Borussia Dortmund



2. FC Bayern München



3. RB Leipzig



4. Bayer 04 Leverkusen



5. Borussia Mönchengladbach



6. TSG 1899 Hoffenheim



---------



16. Fortuna Düsseldorf



17. Hannover 96



18. 1. FC Nürnberg



Christoph Metzelder:



1. Borussia Dortmund



2. FC Bayern München



3. RB Leipzig



4. Borussia Mönchengladbach



5. TSG 1899 Hoffenheim



6. Bayer 04 Leverkusen



---------



16. Hannover 96



17. Fortuna Düsseldorf



18. 1. FC Nürnberg



Reiner Calmund:



1. Borussia Dortmund



2. FC Bayern München



3. RB Leipzig



4. Borussia Mönchengladbach



5. TSG 1899 Hoffenheim



6. Bayer 04 Leverkusen



---------



16. Hannover 96



17. Fortuna Düsseldorf



18. 1. FC Nürnberg



