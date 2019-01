Im Tarifstreit mit dem Energieversorger verschärft die Gewerkschaft den Ton. Auf die Streiks in dieser Woche könnten weitere folgen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Führung des Energiekonzerns Uniper im Tarifstreit zum Einlenken aufgefordert. "An den Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch haben insgesamt rund 1500 Beschäftigte teilgenommen", sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Immo Schlepper, der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

