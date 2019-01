Der Maschinenbauer beschreitet neue Wege an den Kapitalmarkt. Vorstand und Gewerkschaften sehen Chancen.

Der Maschinenbaukonzern Krauss-Maffei ist zukünftig an der Börse in Schanghai präsent. Der Börsengang erfolgte bereits Ende des vergangenen Jahres durch Übertragung der Anteile am Unternehmen auf eine Tochter von ChemChina. Nach der Transaktion hält ChemChina gut 60 Prozent der Anteile, ein chinesischer Staatsfonds rund 15 Prozent, und der Rest ist Streubesitz.

Krauss-Maffei-Chef Frank Stieler bezeichnete die Premiere in Schanghai gegenüber dem Handelsblatt als Pioniertat, das Listing erschließe den Zugang zum chinesischen Kapitalmarkt und den dortigen Investoren. Bei der am Mittwoch bekannt gewordenen Notierung ist noch kein frisches Geld, etwa über eine Kapitalerhöhung, in die Kasse gespült worden. Allerdings bestehe die Option, in den kommenden Jahren Kapitalmaßnahmen folgen zu lassen, hieß es in Finanzkreisen. ...

