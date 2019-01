Zur Abwechslung weilt unser aktienlust.tv-Korrespondent Mick Knauff mal nicht am Frankfurter Parkett, sondern direkt bei uns im Studio. Grund genug, gemeinsam mit Jürgen Schmitt mal über den anstehenden Börsentag in Dresden und das aktuelle Brexit-Drama rund um Theresa May zu sprechen. Die Märkte reagierten jedenfalls äußerst entspannt und beendeten den gestrigen Handel sogar im Plus. Das ist durchaus vielversprechend für den weiteren Verlauf der jüngsten Erholung, aus der möglicherweise auch eine ...

