Die eindeutige Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Parlament hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nicht aus der Ruhe gebracht. Das Brexit-Chaos scheint auf dem Parkett inzwischen keinen mehr wirklich zu beeindrucken. Viele Investoren scheinen zudem auf irgendeine Form der Einigung in letzter Minute zu setzen. Der europäische Automarkt gibt weiter nach. Im Dezember sank die Nachfrage für PKW den vierten Monat in Folge, teilte der Branchenverband Acea mit. Lichtblick ist Daimler: Daimler stemmte sich mit einem Plus von 8,9 Prozent gegen den Trend. Derivate Anleger in Stuttgart sehen Potenzial und verkaufen Knock-out-Puts auf den Autobauer. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß