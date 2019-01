"Das Geschäftsjahr 2018 war für die VBV-Gruppe insgesamt erfolgreich. Trotz schwieriger Bedingungen auf den internationalen Finanzmärkten konnten wir als Firmengruppe weiter wachsen: bei der Anzahl an Berechtigten auf rund 3,6 Millionen, das ist ein Plus von 5,6 Prozent", erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. "Zudem verwalten wir rund 10,4 Milliarden Euro für unsere Berechtigten - das gemanagte Vermögen ist volumenmäßig in etwa gleichgeblieben. Ich betrachte das nach diesem herausfordernden Jahr als Erfolg", so Zakostelsky. Die VBV-Gruppe umfasst aktuell rund 160 Mitarbeitende in sieben Gesellschaften. Der Fokus der VBV-Gruppe lag auch im Geschäftsjahr 2018 auf dem Ausbau der Kunden- und ...

