Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TKA: Telekom Austria am 16.1. -1,54%, Volumen 116% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 16.1. -0,49%, Volumen 49% normaler Tage , DOC: DO&CO am 16.1. 0,00%, Volumen 26% normaler Tage , RBI: RBI am 16.1. 2,54%, Volumen 91% normaler Tage , VER: Verbund am 16.1. 2,96%, Volumen 114% normaler Tage , FACC: FACC am 16.1. 4,35%, Volumen 74% normaler Tage , ATX: +1,24% Aktie Symbol SK Perf. FACC FACC 14.400 4.35% Verbund VER 41.700 2.96% RBI RBI 23.780 2.54% DO&CO DOC 82.200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...