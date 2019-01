Die Nemetschek-Aktie hat eine kleine Berg- und Talfahrt im Jahr 2018 hinter sich gebracht. An diesem Mittwoch startete die Aktie gut in den Tag und legte rund 2 % zu. Beendet wurde der Handel mit einem Plus von 1,6 %. Damit setzt sich die zu Beginn des Jahres eingeschlagene Richtung weiter fort. Als Dividendenwert kommt die Aktie noch nicht in Frage, dafür ist die Dividendenrendite einfach zu gering. Sie liegt aktuell bei rund 0,72 %. Bei dieser Aktie sind aber schon seit Jahren die Kursgewinne ... (Anna Hofmann)

