Aarau (awp/reu) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat vor Turbulenzen an den Devisenmärkten gewarnt, falls es zu einem ungeordneten Brexit kommt. "Es kommt darauf an, ob es einen Brexit gibt mit Vertrag oder ohne. Wenn es am Schluss einen Vertrag gibt, dann wird es weniger volatil", sagte SNB-Präsident Thomas Jordan ...

