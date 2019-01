AFKEM AG, Troisdorf: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG DGAP-Ad-hoc: AFKEM AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung AFKEM AG, Troisdorf: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG 16.01.2019 / 19:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Troisdorf, den 16.01.2019 - Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 Aktiengesetz Der Vorstand der AFKEM AG zeigt hiermit an, dass bei pflichtgemäßem Ermessen angenommen werden muss, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten ist (§ 92 Abs. 1 Aktiengesetz). Aus diesem Grund wird der Vorstand gemäß § 92 Abs. 1 Aktiengesetz unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der der Verlust gem. § 92 Abs. 1 AktG angezeigt wird. Die Einberufung wird in den nächsten Tagen zusammen mit der Veröffentlichung der Tagesordnung erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Gesellschaft AFKEM AG, Brüsseler Straße 15, 53842 Troisdorf. Troisdorf im Januar 2019 AFKEM AG Der Vorstand Christian Tietz 16.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AFKEM AG Brüsseler Straße 15 53842 Troisdorf Deutschland E-Mail: christian.tietz@afkem.ag Internet: www.afkem.com ISIN: DE000A1EMBS3 WKN: A1EMBS Börsen: Freiverkehr in Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766889 16.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A1EMBS3 AXC0274 2019-01-16/19:12