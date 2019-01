Das Ziel ist ehrgeizig: die "Alliance to End Plastic Waste" hat sich nicht weniger vorgenommen, als ihr Name angibt, nämlich den Eintrag von Plastikmüll in die Umwelt sowie das bereits in der Umwelt vorhandene Plastik zu eliminieren. Ein besonderer Fokus soll dabei dem Plastik in den Ozeanen gelten, da hier besonders hoher Handlungsbedarf besteht. Prognosen zufolge könnte schon in etwas über zwanzig Jahren mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren schwimmen.

Kooperation über die Wertschöpfungskette hinaus

Während es zwar schon verschiedene Programme zur Reduktion von Plastikmüll gebe, wie Verbote von Plastiktüten, Strohhalmen, Einwegbesteck und Ähnlichem, seien diese bislang nur begrenzt effektiv, erklärte die moderierende Journalistin Hannah Vaughan Jones in ihren einleitenden Worten zur Verkündung der Unternehmensallianz in London. Jones befragte einige hochrangige Vertreter von teilnehmenden Unternehmen über Sinn und Zweck sowie geplante Vorgehensweise der Allianz gegen den Plastikmüll.

David Taylor, CEO des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble, betonte das Ausmaß, in dem die Allianz die gesamte Wertschöpfungskette des Bereichs Plastik abdeckt: Beteiligt sind Rohstofflieferanten, Chemiekonzerne, Kunststoffproduzenten, Konsumgüterhersteller und Recycling-Unternehmen aus aller Welt. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit nicht nur Konzerne entlang der Wertschöpfungskette umfassen, sondern sich auch auf Regierungen, Nicht-Regierungs-Organisationen und Investorengruppen erstrecken.

"Zusammenarbeit ist alles", sagte BASF-Chef Martin Brudermüller, wenn es darum gehe "den unvorstellbaren Wert von Plastik" zu erschließen und aus Plastikmüll Mehrwert zu schaffen. Zwar nicht vor Ort in London, sondern in eigenen Mitteilungen schlossen sich Kollegen aus Deutschland dieser Einschätzung an: "Nachhaltige Lösungen für diese Herausforderungen können wir nur gemeinsam entwickeln, wenn wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten - von Zulieferern, Handelspartnern, Verbrauchern und Organisationen bis hin zu Regierungen", sagte Hans Van Bylen, Vorstandsvorsitzender von Henkel. "Wir bei Covestro sind überzeugt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...