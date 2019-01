Das neue Börsenjahr verlief für die Steinhoff-Aktie zunächst wenig spektakulär. Bis zum 11. Januar gab es keine größeren Kursbewegungen. Die Aktie orientierte sich allerdings mehr zur Oberseite hin und bewegte sich leicht aufwärts. Sehr bedeutsam waren die Kursgewinne zunächst jedoch nicht.

Erst in den letzten Tagen kam etwas mehr Bewegung auf. Es gelang den Käufern, den Kurs der Aktie bis an die bei 0,112 Euro verlaufende 50-Tagelinie vorstoßen zu lassen. Am Dienstag wurde der gleitende Durchschnitt ... (Dr. Bernd Heim)

