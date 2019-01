Die Wirecard-Aktie markierte am 4. September bei 199,00 Euro ihr Allzeithoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Im Tief fiel die Aktie bis zum 20. November auf 124,40 Euro zurück. In den restlichen Wochen bis zum Jahresende stabilisierte sich der Wert und schwenkte in eine Seitwärtsbewegung ein.

Diese wurde Anfang Januar nach oben verlassen und die Käufer initiierten einen Anstieg bis an die 50-Taglinie. Der gleitende Durchschnitt wurde anschließend über mehrere Tage hinweg attackiert ... (Dr. Bernd Heim)

