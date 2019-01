US-Präsident Trump erklärte den Islamischen Staat jüngst für besiegt - jetzt kamen bei einem Anschlag in Nordsyrien vier US-Soldaten ums Leben.

Bei einem Selbstmordanschlag auf die von Kurden kontrollierte Stadt Manbidsch im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind nach Angaben des US-Militärs auch amerikanische Soldaten. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat über sein Sprachrohr Amak für sich.

Die von den USA angeführte internationale Koalition schrieb auf Twitter, bei der Explosion seien Mitglieder des US-Militärs getötet worden. Eine Zahl wurde nicht genannt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben vier US-Soldaten, zwei davon im Krankenhaus.

Nach Angaben der Aktivisten waren unter den mindestens 18 Toten außerdem neun Zivilisten und fünf lokale Sicherheitskräfte. Der IS sprach von einem Angriff eines Selbstmordattentäters. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte mit, Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden.

Manbidsch gehört zu den Gebieten Nordsyriens, die von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert werden. Diese kämpft in Syrien mit Hilfe der Koalition gegen den IS.

Der Vorfall könnte die Debatte über den von Trump angeordneten Rückzug der rund 2000 US-Soldaten aus Syrien neu befeuern. Trump hatte den Abzug im Dezember bekannt gegeben und damals erklärt, der IS sei besiegt. Beobachter halten die Terrormiliz in Syrien zwar für massiv geschwächt, aber noch lange nicht geschlagen.

Trotz des Anschlags erklärte Trumps Vize Mike Pence am Mittwoch in einer Rede, das Kaliphat des IS sei "zusammengebrochen" und die Terrormiliz ...

