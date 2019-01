Der Aktienkurs der Deutschen Beteiligungs AG notiert aktuell unter der Ichimoku-Wolke. Die Wolke zeigt sich sehr engmaschig und befindet sich momentan in einer Art Übergangsphase von einem bullischen in einen bärischen Zustand. Die Zukunftswolke ist bereits bärisch ausgerichtet. Die Standard-Linie liegt über dem Kurs, was ein Short-Signal bedeutet.

Aktuelle Lage der Aktie: Wann wurde das letzte Signal gebildet?

Die drehende Linie hat ihr letztes Signal am 19. Dezember gebildet, als ein ... (Anna Hofmann)

