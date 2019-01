Seit über einem Jahr befindet sich die Fraport-Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Alle Versuche, diesen zu brechen, sind im letzten Jahr mit schöner Regelmäßigkeit gescheitert. Das neue Jahr setzt diesen Trend unverändert fort. Zwar deutete sich im Dezember und an den ersten Januartagen die Möglichkeit eines Trendbruchs an, doch die Käufer waren nicht in der Lage, die vor ihnen liegenden Hürden erfolgreich zu überwinden.

Knapp oberhalb der Marke von 66,00 Euro war die Kraft der Bullen erschöpft ... (Dr. Bernd Heim)

