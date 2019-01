Während der Gesamtmarkt in der zweiten Hälfte des letzten Jahres zunehmend zur Schwäche neigte, präsentierte sich die Aktie der Deutschen Telekom lange Zeit als einer der stärksten Aktien im deutschen Aktienindex. Die Aktie stieg bis zum 3. Dezember auf ein Hoch bei 15,60 Euro an und ging auf diesem Niveau in eine Korrektur über. Diese dauert immer noch an.

In einer dreiteiligen Bewegung fiel der Kurs bis zum 27. Dezember dynamisch auf 14,38 Euro zurück und unterschritt dabei auch die 50-Tagelinie ... (Dr. Bernd Heim)

