Daimler könnte in den kommenden Wochen zu einem der überragenden Turnaround-Werte mutieren, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Denn der Titel hat am Mittwoch zwar nur 0,3 % zugelegt, schiebt sich nun aber immer näher an die Hürde von 50 Euro heran. Es fehlen noch nicht einmal mehr 45 Cent, also weniger als 1 %.

Diese Hürde gilt als wichtige charttechnische Barriere. Kann diese Marke überwunden werden, wird der Weg zu den nächsten Zwischentops bei 52 ... (Frank Holbaum)

