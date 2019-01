Der Kurs der BP-Aktie notiert aktuell bei 34 Euro und damit unter der Wolke (Ichimoku), was ein erstes bärisches Signal bedeutet. Die Wolke ist ebenfalls bärisch geprägt, dies setzt sich so auch in der Zukunftswolke fort. Die Kijun-Linie liegt unter dem Kurs, wodurch ein Long-Signal gebildet wird.

Aktuelle Lage der Aktie: Wann wurde das letzte Signal gebildet?

Seit dem 22. Oktober, als sich ein Death Cross bildete, verlief die drehende Linie mehr oder weniger parallel zur Standard-Linie ... (Anna Hofmann)

