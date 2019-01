Der Hype um Amazon geht weiter. Nach längerer Pause hat die Aktie jetzt wieder eine kleine Kursrallye eingeschlagen. Der Wert konnte am Mittwoch einen Aufschlag von mehr als 1 % realisieren und schiebt sich auf diese Weise wieder an einen deutlich stärkeren Aufwärtstrend heran. In Dollar gerechnet - der Handel in den USA ist wesentlich umsatzstärker und damit auch aussagekräftiger - hat die Aktie nun in den vergangenen vier Wochen einen Aufschlag von über 7 % geschafft. Das Minus der vergangenen ... (Frank Holbaum)

