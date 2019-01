Die Aktie von Aurora Cannabis ist in den vergangenen Tagen immer stärker geworden. Der Blick in die USA, in der dieser Titel am stärksten gehandelt wird, zeigt einen charttechnischen Aufwärtstrend an, der nun wieder zurückerobert werden konnte. Der Wert ist in den vergangenen vier Wochen immerhin um etwa 20 % nach oben geklettert.

Die Aktie hat mittelfristig zwar immer noch ein negatives Kurssaldo, wird aber derzeit stark nach oben getrieben. Kurzfristig hat sich sogar eine Aufwärtstrendgerade ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...