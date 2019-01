Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SEM: Semperit am 16.1. -3,90%, Volumen 90% normaler Tage , R6C: Royal Dutch Shell am 16.1. -1,54%, Volumen 140% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 16.1. -1,54%, Volumen 116% normaler Tage , FACC: FACC am 16.1. 4,35%, Volumen 74% normaler Tage , VLA: Valneva am 16.1. 7,71%, Volumen 472% normaler Tage , AMS: AMS am 16.1. 8,25%, Volumen 33% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 22.040 8.25% Valneva VLA 3.700 7.71% FACC FACC 14.400 4.35% Telekom Austria TKA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...