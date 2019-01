Das Brexit-Chaos als Fanal für eine Konjunkturwende? Die Zeichen für einen Abschwung verdichten sich weltweit. Und die Lage spitzt sich ausgerechnet für die deutsche Automobilindustrie dramatisch zu.

Theresa May zeigte stiff upper lip. Im Augenblick ihrer schwersten Demütigung, der größten parlamentarischen Niederlage eines britischen Premiers seit fast 100 Jahren, bewies sie Haltung. Streng wie eine Schuldirektorin fixierte sie ihre lärmenden Kollegen mit einem strafenden, eisigen Blick. 432 Abgeordnete, darunter 118 Mitglieder ihrer eigenen Partei, hatten ihrem Scheidungsdeal mit der EU soeben den Todesstoß versetzt. 17 Monate Verhandlungsarbeit: umsonst.

Doch die Premierministerin räusperte sich nur kurz und verlas dann mit fester Stimme eine Erklärung: Sie werde bleiben, kämpfen, das Mandat des EU-Referendums vom Sommer 2016 erfüllen. Sprach's und verschwand in Richtung 10 Downing Street, wo Ehemann Philip sie mit einem großen Glas Whisky empfangen haben dürfte.

Wie das Drama weitergeht? Alles ist denkbar. Nichts unmöglich. Steuert das Vereinigte Königreich auf einen No-Deal-Brexit zu? Eröffnet sich im Gegenteil die Chance für einen weichen Ausstieg mit enger Anbindung an die EU, so wie es sich die Wirtschaft wünscht? Kommt es zu einer Verschiebung des für 29. März geplanten Abschieds von der EU, zu einem zweiten Plebiszit, gar zum Exit vom Brexit? Fest steht nur: Der epische Streit um das künftige Verhältnis Großbritanniens zur EU setzt sich fort, die Selbstzerfleischung einer einst stolzen Nation - und die politische Lähmung des Kontinents.

Es ist eine Krise in der Endlosschleife. Und es grenzt an ein Wunder, dass die Wirtschaft davon noch immer recht unbeeindruckt bleibt. Denn tatsächlich könnte ein No Deal Signalwirkung haben für eine globale Konjunkturwende - der "tipping point" sein, der den Anfang vom Ende eines kreditfinanzierten Jahrhundertbooms markiert: Nach neun Jahren Aufschwung, dem längsten seit Jahrzehnten (siehe Grafik), steuern Europa und Deutschland auf ein Ende des Wachstums zu - mit weitreichenden Folgen für Politik, Unternehmen, den Euro und die Finanzmärkte.

Großbritannien ist der viertgrößte Handelspartner Deutschlands. Ohne Scheidungsabkommen gelten ab Ende März im bilateralen Handel die Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Die Unternehmen müssten dann mit teuren Zöllen, Formalitäten und Grenzkontrollen rechnen; ihre Lieferketten würden gesprengt - mit verheerenden Konsequenzen vor allem für die deutsche Automobilindustrie. Gleichzeitig bündeln sich ausgerechnet in der deutschen Schlüsselbranche die vielen globalen Krisenzeichen zum Klumpenrisiko: China meldet für 2018 einen Absatzeinbruch von sechs Prozent; in Europa sank die Zahl der Zulassungen den vierten Monat in Folge um mehr als acht Prozent; die USA erwarten 2019 und 2020 ein Minus.

Mit einem Hurra in den Abschwung

Und so ist es, als surften die Deutschen eine Konjunkturwelle, die sie längst nicht mehr trägt. Sie bauen Wohnungen, kaufen Bio, sind so zahlreich beschäftigt wie nie und handeln 20-Euro-Stundenlöhne für Sicherheitskräfte an Flughäfen aus. Einerseits. Andererseits sank der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe im November um ein Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch mit der Produktion ging es steil abwärts: Der Output von Industrie, Bauwirtschaft und Energieversorgern lag im November 1,9 Prozent unter dem Vormonatswert, der dritte Rückgang in Folge. Selbst der Export, der Garant deutscher Prosperität, schrumpfte im November um 0,4 Prozent.

Die Gründe reichen weit über das Brexit-Chaos hinaus. Der ungelöste Handelsstreit der EU mit den USA, die finanzpolitischen Volten der italienischen Regierung, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, die Ermattung der chinesischen Konjunktur und konjunkturelle Übertreibungen im Inland brauen sich zum Sturm für die deutsche Wirtschaft zusammen. Im vergangenen Jahr legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch um 1,5 Prozent zu, langsamer als in den beiden Vorjahren (jeweils 2,2 Prozent). Zwar dürfte der Wirtschaft ein erneuter Rücksetzer (im dritten Quartal schrumpfte das BIP um 0,2 Prozent) und damit eine Rezession erspart bleiben. Doch die fetten Jahre sind erst mal vorbei: "Die Anzeichen für eine konjunkturelle Abkühlung mehren sich", sagt etwa Holger Bingmann, Präsident des Handelsverbands BGA.

Dass sich die Wirtschaftslage so schnell eintrübt, hat die Konjunkturforscher in Banken und Instituten überrascht. In den USA fachten Steuersenkungen die Wirtschaft an, in Europa sank die Zahl der Arbeitslosen auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren - keine Rezession weit und breit. Als die Stimmung und die Wirtschaftsdaten dann aber doch plötzlich kippten, machten die Auguren dafür zunächst Sonderfaktoren wie die Probleme der Autohersteller und das Niedrigwasser im Rhein verantwortlich. Beides habe die Wirtschaft im zweiten Halbjahr pro Quartal 0,5 Prozentpunkte Wachstum gekostet, rechnete das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) vor, und: Die Konjunktur werde sich 2019 schon wieder berappeln. Doch die Talfahrt setzt sich fort. Insbesondere China schwächelt; das dämpft die Exporte. Und in Deutschland selbst stößt die Wirtschaft an ihre Kapazitätsgrenze.

Die Konjunkturdroge Billiggeld

Der weltwirtschaftliche Gezeitenwechsel hat seine Ur-Ursache im Billiggeld der Notenbanken. Nach der Lehman-Pleite 2008 mündete die Furcht vor konjunkturellen Rückschlägen (in den USA), vor einer Implosion des Euro-Systems (in Europa) und vor politischem Machtverlust (in China) in einer beispiellos expansiven Geldpolitik. Sie lenkte globale Geldströme in Schwellenländer und hatte zur Folge, ...

